Su Johnson & Johnson, l'Europa non può avere la stessa "cautela" degli Usa (Di martedì 13 aprile 2021) Ci risiamo. Le 184 mila dosi del vaccino Johnson & Johnson appena arrivate in Italia resteranno "in stand by". Sospese. Non verranno distribuite alle regioni né utilizzate. Questo è quanto emerso a seguito di un incontro tra ministero della Salute e Aifa dopo la decisione sul vaccino presa negli Stati Uniti. La Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control hanno infatti sospeso l'uso di Johnson & Johnson per la segnalazione di sei eventi trombotici "estremamente rari" analoghi a quelli correlati con il vaccino di AstraZeneca – trombosi del seno venoso cerebrale (Cvst) in combinazione con bassi livelli di piastrine (trombocitopenia). Tutti e sei i casi si sono verificati tra donne di età compresa ...

