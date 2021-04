Storia di Jawad | assistente sociale trattato come un criminale dalla polizia israeliana

(Di martedì 13 aprile 2021) outstream Questo è il suo racconto pubblicato da Haaretz e ripreso da Globalist ''Sei civile', ha detto l'interrogatore israeliano, in arabo beffardo. "Inta mathaqaf. Hai delle connessioni. Non ...

Ma quando si zooma, si vede chiaramente che, come in Sudafrica o nel Sud americano, laè ... Il racconto - testimonianza diSiyam termina qui. Ma la sua lotta continua. Contro un'...A parlare è SayyedMohammed Taqi Al - Khoei, segretario generale dell'Istituto Al - Khoei di ... "Sebbene questo sia il primo incontro nellatra il capo dell'establishment islamico sciita e ...Jawad Siyam, è un leader della comunità e un attivista della resistenza non violenta del quartiere di Silwan a Gerusalemme Est ed è direttore del Madaa Creative Center di Silwan e del Wadi Hilweh Info ...