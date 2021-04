Stefano De Martino, la voce gira: “Con la bellissima 20enne della tv”. Per tutti una grande sorpresa (Di martedì 13 aprile 2021) L’era da single di Stefano De Martino continua a proseguire, e porta con sé la miriade di pettegolezzi che soltanto un belloccio del suo calibro è in grado di generare. Il fervido savoir faire del conduttore partenopeo è ormai noto a tutti, e la sua spiccata simpatia, assieme alla notevole bellezza, lo rende ambito e desiderato. Dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, che ora viaggia in terre distanti con il compagno Antonino Spinalbese in attesa della figlia, Stefano De Martino ha già fatto parlare di sé, suo malgrado, per i flirt sottesi che sono permeati attraverso il filtro della cronaca rosa. Stefano De Martino, nuova fidanzata? Una voce c’è… Date le indiscrezioni lanciate da sua maestà ... Leggi su tuttivip (Di martedì 13 aprile 2021) L’era da single diDecontinua a proseguire, e porta con sé la miriade di pettegolezzi che soltanto un belloccio del suo calibro è in grado di generare. Il fervido savoir faire del conduttore partenopeo è ormai noto a, e la sua spiccata simpatia, assieme alla notevole bellezza, lo rende ambito e desiderato. Dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, che ora viaggia in terre distanti con il compagno Antonino Spinalbese in attesafiglia,Deha già fatto parlare di sé, suo malgrado, per i flirt sottesi che sono permeati attraverso il filtrocronaca rosa.De, nuova fidanzata? Unac’è… Date le indiscrezioni lanciate da sua maestà ...

