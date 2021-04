Stato, Regioni e lotta al Covid La diretta con Sallusti e Gelmini (Di martedì 13 aprile 2021) L'incontro in diretta sul Giornale.it. Modera Angelo Polimeno Bottati. Tra gli ospiti anche Andrew Spannaus Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 aprile 2021) L'incontro insul Giornale.it. Modera Angelo Polimeno Bottati. Tra gli ospiti anche Andrew Spannaus

Advertising

chedisagio : Campania e Puglia contro lo Stato. E lo Stato risponde. Ma non capisco come mai non usi i poteri sostitutivi previs… - borghi_claudio : @FabioFranchi1 @M_Fedriga Direi di si, vi ha ricevuto e ascoltato. Che altro doveva fare? So che la regione sta lav… - borghi_claudio : Nel giorno della nomina di @M_Fedriga a presidente della Conferenza Stato-Regioni URGE ricordare la cena in cui io… - forzearmateeu : Un nuovo post (ESODO DEI CARABINIERI VERSO LE REGIONI DEL SUD, Fornicola Michele (CoBaR CC Lombardia): il paventato… - frankymorea83 : @GA_Toselli @DeAngelis_tw @Ale_Grandinetti @renatobrunetta @PwC_Italia @FunzPub @PwC @PwCItaly_Cons @PwCItaly_Deals… -