Station 19 4 e Grey’s Anatomy 17 ripartono su Fox il 13 aprile dal finale di metà stagione prima dei nuovi episodi

Leggi su optimagazine

(Di martedì 13 aprile 2021)19 4 e17su Fox il 13, con la messa in onda in replica deldidelle rispettive serie, per aprire la strada aiche arriveranno sulla stessa rete a partire da martedì 20. La programmazione di Fox riannoda i fili con le due serie trasmettendo gli ultimidi19 4 e17 andati in onda in Italia finora: si tratta del quinto per lo spin-off sui pompieri e il sesto per il medical drama, serie di ABC entrambe prodotte dalla ShondaLand di Shonda Rhimes e guidate dalla capo-sceneggiatrice Krista Vernoff. Nel palinsesto del giovedì di ...