Stati Uniti - La Casa Bianca stanzia 50 miliardi di dollari per risolvere la crisi dei chip (Di martedì 13 aprile 2021) Negli Usa il governo ha in programma di spendere 50 miliardi di dollari per sostenere il settore dei semiconduttori e risolvere le criticità che hanno determinato l'attuale "crisi dei chip" e le relative ripercussioni su numerosi comparti industriali, a partire dall'automotive. Il 12 aprile, nel corso di un incontro con i rappresentanti di diverse aziende e multinazionali, il presidente Joe Biden ha promesso innanzitutto un sostegno bipartisan a una legislazione che favorisca le attività produttive e di ricerca e sviluppo all'interno del territorio statunitense. Un primo risultato è stato già raggiunto: l'iniziativa ha infatti spinto la Intel, la maggior aziende al mondo di semiconduttori, ad annunciare un ambizioso piano per risolvere la carenza di questi componenti destinati al ...

