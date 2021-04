Starlight | Joe Cornish porta al cinema il graphic novel di Mark Millar

(Di martedì 13 aprile 2021) Il regista e sceneggiatore inglese Joe, autore dell’indimenticato Attack the Block, adatterà e dirigerà il film. La graficda cui è tratto il film Il film è tratto da unain sei parti di, illustrata da Goran Parlov e pubblicata da Image Comics nel 2014. La storia è incentrata su Duke McQueen, un eroe dello spazio ormai anziano, che 35 anni prima ha salvato l’universo, ma non è stato creduto da nessuno quando è tornato sulla Terra. McQueen si è sposato e ha avuto una famiglia, rassegnandosi al passare del tempo, ma dopo la morte della moglie e i figli che si sono fatti la loro vita, resta solo con i suoi ricordi. Finché la sua vecchia astronave torna alla luce e lui viene chiamato per una nuova, fantastica ...

Advertising

JustNerd_IT : #Starlight: Joe Cornish sarà il regista del film tratto dal fumetto di Mark Millar - Leggi l'articolo completo su:… - UniMoviesBlog : Dopo #JupitersLegacy un altro fumetto di #MarkMillar è stato preso di mira da Hollywood: la #20thCenturyStudios ha… - lospaziobianco : #Starlight: Joe Cornish alla regia del film - liv_starlight : Mi piace pensare che ora Sophie stia blastando Mr Perfectly Fine dalle sue casse di casa con Joe che si aggira per… -

Ultime Notizie dalla rete : Starlight Joe

Il regista di Attack the Block racconterà la storia di Duke McQueen, un vecchio eroe in partenza per l'ultima grande avventura nel cosmoCornish Mark ...Dopo Jupiter's Legacy un altro fumetto di Mark Millar è stato preso di mira da Hollywood: la 20th Century Studios ha ingaggiatoCornish per adattamente. SuperHeroHype questa sera ha confermato cheCornish (Attack the Block) è stato ingaggiato dalla nuova proprietà di casa Disney per dare vita ad un film in ...Sarà il regista Joe Cornish, autore dell'indimenticato Attack the Block, a portare sullo schermo il fumetto di Mark Millar, Starlight.Joe Cornish scriverà e dirigerà l'adattamento cinematografico di Starlight, il fumetto creato da Mark Millar per Image Comics ...