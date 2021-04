Sputnik V, il vaccino alla conquista del mondo snobbato dai russi (Di martedì 13 aprile 2021) Lo Sputnik - V, il primo dei vaccini anti - Covid sviluppato dalla russia, fa discutere, agita gli animi in giro per il mondo, desta sospetti, anche speranze. Grande agitazione, accompagnata dalla ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 aprile 2021) Lo- V, il primo dei vaccini anti - Covid sviluppato da, fa discutere, agita gli animi in giro per il, desta sospetti, anche speranze. Grande agitazione, accompagnata d...

Advertising

reportrai3 : Oggi la Russia sta vivendo una grande contraddizione: ha il suo vaccino ma non sembra avere alcuna fretta di vaccin… - reportrai3 : Sputnik V fu scoperto all’Istituto Gamaleya e subito inoculato al 90% dei dipendenti dell’Istituto, senza nemmeno a… - reportrai3 : Le telecamere di #Report sono entrate in esclusiva in uno dei sette impianti in Russia dove viene prodotto il vacci… - zazoomblog : Sputnik V il vaccino alla conquista del mondo snobbato dai russi - #Sputnik #vaccino #conquista #mondo - dasar : RT @jacopo_iacoboni: Italia: quel paese in cui si teme AstraZeneca, un vaccino approvato dall’Ema, con rischi infinitesimali, e si propagan… -