Sport: Vezzali, 'da Governo segnale di speranza per far ripartire tutti i settori economici' (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Il Governo con l'ok al pubblico per gli Europei di calcio manda un segnale di speranza anche per le altre attività. "Assolutamente si! Il Governo sta lavorando per far ripartire tutti i settori economici trainanti il Paese e tra questi vi è anche lo Sport che è la sesta industria italiana. Le palestre, le piscine, i centri Sportivi e tutti i luoghi di Sport sono motori propulsori per il benessere psicofisico degli italiani e sulla loro riapertura stiamo impegnandoci e lavorando sia sui sostegni che sulla ripartenza". Lo ha detto il Sottosegretario con delega allo Sport Valentina Vezzali all'Adnkronos dopo l'ok del ...

