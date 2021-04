Sport: Vezzali, 'da Governo segnale di speranza per far ripartire tutti i settori economici' (Di martedì 13 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 13 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

fattoquotidiano : Quando Valentina Vezzali è stata scelta come sottosegretaria allo Sport, tutti si sono chiesti a chi appartenesse p… - SporteSaluteSpA : ??Tifosi allo Stadio Olimpico agli Europei a Roma. Il Presidente di Sport e Salute Cozzoli: “Grande soddisfazione pe… - Paul20575939 : RT @lucianoghelfi: Ok del #governo alla presenza del pubblico al 25% allo Stadio Olimpico di #Roma per gli Europei di #Calcio #Euro2020. I… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: Europei 2020: il governo dice sì al 25% di pubblico sugli spalti - tempoweb : C'è il sì del #governo, all'#Olimpico 18mila spettatori per il calcio d'inizio degli #Europei2021 #13aprile… -