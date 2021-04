Spionaggio: Salvini, ‘Biot non faceva tutto da solo, aspettiamo altre responsabilità’ (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Io sono contrario a qualsiasi tipo di Spionaggio che vada a nostro danno. Evidentemente questo caso dimostra che esiste una falla nel nostro sistema di sicurezza”. Walter Biot “lavorava con ministri della Difesa Democratici e di sinistra. Noi condanniamo e anzi contiamo che emergano altre eventuali responsabilità, perché la spia in questione non faceva tutto da sola”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista a ‘Formiche.net’. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Io sono contrario a qualsiasi tipo diche vada a nostro danno. Evidentemente questo caso dimostra che esiste una falla nel nostro sistema di sicurezza”. Walter Biot “lavorava con ministri della Difesa Democratici e di sinistra. Noi condanniamo e anzi contiamo che emerganoeventuali responsabilità, perché la spia in questione nonda sola”. Così il segretario della Lega, Matteo, in un’intervista a ‘Formiche.net’. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

zazoomblog : Spionaggio: Salvini Biot non faceva tutto da solo aspettiamo altre responsabilità - #Spionaggio: #Salvini #faceva… - FrancescoBechis : #5G, Copasir, golden power e spionaggio. Di questo e altro abbiamo parlato nell'intervista di @formichenews al lead… - TV7Benevento : Spionaggio: Salvini, 'Biot non faceva tutto da solo, aspettiamo altre responsabilità'... - __Dissacrante__ : @reportrai3 @__LiquidSolid__ Fa abbastanza sorridere questo servizio. 50 anni di segreti e spionaggio, e ora arriva… - lalitapetila : RT @BrianoGianluca: Salvini e Meloni in silenzio per la vicenda di spionaggio, stanno aspettando istruzioni da Mosca ??? ...... Spionaggio,… -

Ultime Notizie dalla rete : Spionaggio Salvini Spionaggio: Salvini, 'Biot non faceva tutto da solo, aspettiamo altre responsabilità' "Io sono contrario a qualsiasi tipo di spionaggio che vada a nostro danno. Evidentemente questo caso dimostra che esiste una falla nel ... Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un'intervista ...

Copasir, 5G e Usa. Salvini spiega a Formiche i piani della Lega Salvini, di che buonsenso parla? Il buonsenso di provare a tenere buone relazioni con tutti. A ... Cosa pensa la Lega del caso Biot? Io sono contrario a qualsiasi tipo di spionaggio che vada a nostro ...

Spionaggio: Salvini, 'Biot non faceva tutto da solo, aspettiamo altre responsabilità' La Sicilia Spionaggio: Salvini, 'Biot non faceva tutto da solo, aspettiamo altre responsabilità' Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Io sono contrario a qualsiasi tipo di spionaggio che vada a nostro danno ... Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un'intervista a 'Formiche.net'.

Copasir, una grana per Salvini e il centrodestra Non è una questione di poltrone, perché ormai in ballo c'è qualcosa di più profondo: la fiducia. Quanto costerà al centrodestra la disfida sul Copasir? Molto di più di quello che di vede. È una crepa ...

"Io sono contrario a qualsiasi tipo diche vada a nostro danno. Evidentemente questo caso dimostra che esiste una falla nel ... Così il segretario della Lega, Matteo, in un'intervista ..., di che buonsenso parla? Il buonsenso di provare a tenere buone relazioni con tutti. A ... Cosa pensa la Lega del caso Biot? Io sono contrario a qualsiasi tipo diche vada a nostro ...Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Io sono contrario a qualsiasi tipo di spionaggio che vada a nostro danno ... Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un'intervista a 'Formiche.net'.Non è una questione di poltrone, perché ormai in ballo c'è qualcosa di più profondo: la fiducia. Quanto costerà al centrodestra la disfida sul Copasir? Molto di più di quello che di vede. È una crepa ...