Spezia | la fabbrica di missili assume | si cercano almeno trenta dipendenti

(Di martedì 13 aprile 2021) La Mbda vola sulle ali di Teseo Mk2E , il missile di ultima generazione che sarà prodotto nello stabilimento spezzino di via Valdilocchi . A confermare le positive ricadute sull'azienda - di cui si ...

Quanto alla, ha parlato di "incremento di organico importante", prevedendo l'ingresso di ... Le ricadute positive riguarderanno non solo laspezzina ma l'intero polo locale, ...I suoi 26,2 anni sono infatti battuti nettamente dai 25,5 delloe soprattutto dai 24,6 del Milan, che nei valori percentuali 'paga' i tanti giocatori del 1999 che hanno appena scollinato la ...La Spezia, 13 aprile 2021 - Mbda vola sulle ali di Teseo Mk2E, il missile di ultima generazione che sarà prodotto nello stabilimento spezzino di via Valdilocchi. A confermare le positive ricadute sull ...Quanto alla Spezia, ha parlato di "incremento di organico importante ... Le ricadute positive riguarderanno non solo la fabbrica spezzina ma l’intero polo locale, comprendente anche il sito di Aulla, ...