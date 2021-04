Speranza: "Verso riaperture a maggio. Il vaccino J&J? Va usato" (Di martedì 13 aprile 2021) AGI - "Dovremo programmare una gradualità di uscita dalle misure più restrittive. Abbiamo bisogno di essere essere prudenti, perché fare un passo più lungo può riportarci indietro. Ma la volontà del Governo va nella direzione di verificare settimana per settimana i dati del contagio, e di costruire una modalità che ci consenta di far ripartire una serie di attività, ma senza correre rischi. Ripartire in sicurezza". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto a "Porta a Porta". E sulla possibilità di riaprire nel mese di aprile, il ministro ha detto che "questo ce lo diranno i dati. Il decreto vigente dura fino al 30 aprile, credo sia sicuramente lecito aspettarsele per maggio" Quanto alle riaperture dei ristoranti all'aperto anche la sera, Speranza ha sottolineato che questa "dipenderà dai ... Leggi su agi (Di martedì 13 aprile 2021) AGI - "Dovremo programmare una gradualità di uscita dalle misure più restrittive. Abbiamo bisogno di essere essere prudenti, perché fare un passo più lungo può riportarci indietro. Ma la volontà del Governo va nella direzione di verificare settimana per settimana i dati del contagio, e di costruire una modalità che ci consenta di far ripartire una serie di attività, ma senza correre rischi. Ripartire in sicurezza". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, intervenuto a "Porta a Porta". E sulla possibilità di riaprire nel mese di aprile, il ministro ha detto che "questo ce lo diranno i dati. Il decreto vigente dura fino al 30 aprile, credo sia sicuramente lecito aspettarsele per" Quanto alledei ristoranti all'aperto anche la sera,ha sottolineato che questa "dipenderà dai ...

