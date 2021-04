Speranza ‘rischia il posto’, il Ministro potrebbe essere sostituito (Di martedì 13 aprile 2021) Le indiscrezioni sul futuro di Roberto Speranza: il Ministro potrebbe essere sostituito alla guida del Ministero della Salute? Nelle ultime ore si rincorrono le voci e le indiscrezioni sul futuro di Roberto Speranza, che potrebbe essere sostituito in un clamoroso avvicendamento ai vertici del Ministero della Salute. Le polemiche sin dall’inizio dell’emergenza Roberto Speranza è sostanzialmente al centro delle polemiche dall’inizio della pandemia, e questo per il suo ruolo da protagonista in quanto Ministro della Salute. Le critiche arrivano dal mondo della politica e dalla piazza. Va detto a onor del vero che spesso si tratta di critiche assolutamente prive di fondamento. Il dato di fatto è ... Leggi su newsmondo (Di martedì 13 aprile 2021) Le indiscrezioni sul futuro di Roberto: ilalla guida del Ministero della Salute? Nelle ultime ore si rincorrono le voci e le indiscrezioni sul futuro di Roberto, chein un clamoroso avvicendamento ai vertici del Ministero della Salute. Le polemiche sin dall’inizio dell’emergenza Robertoè sostanzialmente al centro delle polemiche dall’inizio della pandemia, e questo per il suo ruolo da protagonista in quantodella Salute. Le critiche arrivano dal mondo della politica e dalla piazza. Va detto a onor del vero che spesso si tratta di critiche assolutamente prive di fondamento. Il dato di fatto è ...

