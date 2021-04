Speranza molla la poltrona? La mossa di Draghi per evitare il peggio (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr – Troppi errori e malcontento incontenibile in Lega e Forza Italia: Mario Draghi potrebbe convincere Roberto Speranza a lasciare la poltrona di ministro della Salute, in cambio di un incarico prestigioso. Il premier non può cacciare il ministro ma il problema di sostituire il ministro più importante in tempo di pandemia è ormai urgente. A distanza di oltre un anno, siamo ancora chiusi, non si sa quando riapriremo e il piano vaccini procede a rilento. Tutti gli errori di Speranza. Il piano di Draghi per sostituirlo Tutti gli occhi puntati dunque sono puntati su Speranza, il quale non fa che ribadire che non si può ancora riaprire. Il Paese è allo stremo, il centrodestra chiede un cambio di passo, i ristoratori e tutti gli altri lavoratori che scendono in piazza ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr – Troppi errori e malcontento incontenibile in Lega e Forza Italia: Mariopotrebbe convincere Robertoa lasciare ladi ministro della Salute, in cambio di un incarico prestigioso. Il premier non può cacciare il ministro ma il problema di sostituire il ministro più importante in tempo di pandemia è ormai urgente. A distanza di oltre un anno, siamo ancora chiusi, non si sa quando riapriremo e il piano vaccini procede a rilento. Tutti gli errori di. Il piano diper sostituirlo Tutti gli occhi puntati dunque sono puntati su, il quale non fa che ribadire che non si può ancora riaprire. Il Paese è allo stremo, il centrodestra chiede un cambio di passo, i ristoratori e tutti gli altri lavoratori che scendono in piazza ...

Advertising

Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: #Draghi a quanto pare vorrebbe convincere #Speranza a lasciare la poltrona di ministro della Salute in cambio di un incaric… - BerniCurenai : #Speranza molla la poltrona ; La mossa di #Draghi per evitare il peggio - bb_1774 : RT @IlPrimatoN: #Draghi a quanto pare vorrebbe convincere #Speranza a lasciare la poltrona di ministro della Salute in cambio di un incaric… - lybram72 : RT @IlPrimatoN: #Draghi a quanto pare vorrebbe convincere #Speranza a lasciare la poltrona di ministro della Salute in cambio di un incaric… - IlPrimatoN : #Draghi a quanto pare vorrebbe convincere #Speranza a lasciare la poltrona di ministro della Salute in cambio di un… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza molla Luigi Cavanna: 'L'errore italiano contro Covid' Vinceremo la sfida. In estate saremo al sicuro, dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla Repubblica . Protetti sotto l'ombrello dell'immunità di gregge scacceremo le nostre ... La molla che ...

Turismo: Notaresco punta su Giro per rilancio immagine ... l'ultimo motivo della scelta, è alleviare il disagio psicofisico generato dalla pandemia, per ridare la speranza di ripartenza della vita. Il ciclismo è, infatti, lo sport in cui non si molla mai e ...

Il retroscena, Draghi "molla" Speranza: troppi errori. Vuole cederlo all'Europa o... Secolo d'Italia "Draghi è pronto a farlo fuori". Quel rumor che agita Speranza Infatti Forza Italia e Lega da sempre hanno espresso più di qualche perplessità sulla conferma dell'esponente di Liberi e uguali: Speranza non intende mollare, ma l'ex numero uno della Bce si sarebbe ...

La poltrona di Speranza traballa: "Draghi è pronto a farlo fuori" Centrodestra in pressing per un cambio al ministero della Salute. Ora il premier studia la strategia per sostituirlo dopo un anno di errori, ritardi e incertezze ...

Vinceremo la sfida. In estate saremo al sicuro, dice il ministro della Salute, Roberto, alla Repubblica . Protetti sotto l'ombrello dell'immunità di gregge scacceremo le nostre ... Lache ...... l'ultimo motivo della scelta, è alleviare il disagio psicofisico generato dalla pandemia, per ridare ladi ripartenza della vita. Il ciclismo è, infatti, lo sport in cui non simai e ...Infatti Forza Italia e Lega da sempre hanno espresso più di qualche perplessità sulla conferma dell'esponente di Liberi e uguali: Speranza non intende mollare, ma l'ex numero uno della Bce si sarebbe ...Centrodestra in pressing per un cambio al ministero della Salute. Ora il premier studia la strategia per sostituirlo dopo un anno di errori, ritardi e incertezze ...