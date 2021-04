Sospensione Johnson & Johnson chiesta in Usa, la situazione e il ruolo della proteina S1 in tutti i vaccini (Di martedì 13 aprile 2021) La somministrazione del vaccino Johnson & Jonshon sarà stoppata nei siti federali Usa in attesa di nuove indagini di sicurezza. Un provvedimento che è stato richiesto anche agli stati, in vista di ulteriori accertamenti. È la notizia che rimbalza da oltre l'Atlantico, secondo cui la Sospensione sarebbe stata richiesta dalla Food and Drug Administration e dai Centers for Disease Control. Vaccino Johnson & Johnson: cosa è successo negli Usa È una novità che non aiuterà a convincere chi è scettico o teme gli effetti dei vaccini in generale, ma ancora una volta è frutto di quello cha pare essere un atto di prudenza. Si parla, infatti, di soli sei casi a fronte di milioni di ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 13 aprile 2021) La somministrazione del vaccino; Jonshon sarà stoppata nei siti federali Usa in attesa di nuove indagini di sicurezza. Un provvedimento che è stato richiesto anche agli stati, in vista di ulteriori accertamenti. È la notizia che rimbalza da oltre l'Atlantico, secondo cui lasarebbe stata ridalla Food and Drug Administration e dai Centers for Disease Control. Vaccino: cosa è successo negli Usa È una novità che non aiuterà a convincere chi è scettico o teme gli effetti deiin generale, ma ancora una volta è frutto di quello cha pare essere un atto di prudenza. Si parla, infatti, di soli sei casi a fronte di milioni di ...

Advertising

Corriere : Il Nyt: «Gli Usa chiedono la sospensione immediata del vaccino Johnson & Johnson» - RaiNews : 'Oggi FDA e CDCgov hanno rilasciato una dichiarazione riguardante il vaccino Johnson & Johnson per il #COVID19. Rac… - ilpost : La FDA e i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) sono al lavoro per approfondire i casi seg… - Profilo3Marco : RT @Corriere: ?? Johnson & Johnson rinvia le consegne in Europa - CasulaLorenza : RT @Corriere: ?? Johnson & Johnson rinvia le consegne in Europa -