Sondaggi politici oggi | la Lega sempre più giù

I Sondaggi di SWG per TgLa7 questa settimana vedono la Lega di Matteo Salvini perdere ancora posizioni La Lega perde lo 0,8% per attestarsi al 22, seguito da Fratelli d'Italia che si lascia alle spalle uno 0,3%. Tutto il centrodestra è in crisi e infine Forza Italia che perde per strada lo 0,1%. Balzo in avanti invece per il Partito Democratico che gudagna quasi un punto percentiale arrivando al 19,3%. Per quanto riguarda gli altri partiti Italia Viva è al 2,2% L'articolo proviene da nextQuotidiano.

