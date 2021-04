Sondaggi politici, Lega cala e Pd sale (Di martedì 13 aprile 2021) Lega in calo, Pd in crescita. E’ il quadro del Sondaggio Swg per il Tg La7. La Lega di Matteo Salvini perde lo 0,8% e scende al 22%. Il Partito Democratico di Enrico Letta guadagna lo 0,9% e sale al 19,3% avvicinandosi al Carroccio. Il Movimento 5 Stelle, con Giuseppe Conte sempre più coinvolto, sale dello 0,2% e ora vale il 17,7%. Passo indietro di Fratelli d’Italia, che cede lo 0,3% e scende al 17,3%. Forza Italia è al 6,7% mentre Azione di Carlo Calenda vale il 3,4%. Sinistra Italiana sale al 3%. Italia Viva di Matteo Renzi perde lo 0,2% e scende al 2,2%. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 aprile 2021)in calo, Pd in crescita. E’ il quadro delo Swg per il Tg La7. Ladi Matteo Salvini perde lo 0,8% e scende al 22%. Il Partito Democratico di Enrico Letta guadagna lo 0,9% eal 19,3% avvicinandosi al Carroccio. Il Movimento 5 Stelle, con Giuseppe Conte sempre più coinvolto,dello 0,2% e ora vale il 17,7%. Passo indietro di Fratelli d’Italia, che cede lo 0,3% e scende al 17,3%. Forza Italia è al 6,7% mentre Azione di Carlo Calenda vale il 3,4%. Sinistra Italianaal 3%. Italia Viva di Matteo Renzi perde lo 0,2% e scende al 2,2%. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

