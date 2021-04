Sollevamento pesi, Europei 2021: Italia spettacolare, Pizzolato bissa il titolo. L’analisi di Claudio Cavosi (Di martedì 13 aprile 2021) Nuovo appuntamento di Strenght2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo della pesistica e della forza fisica. Claudio Cavosi ci racconta ed analizza quanto visto dell‘Italia ai Campionati Europei a Mosca sino ad oggi. Sicuramente, gli azzurri hanno raccolto buoni risultati: dieci medaglie complessive, di cui tre ori, quattro argenti e tre bronzi. Partecipazione femminile tricolore presente dalla categoria dei -49 kg, con la classe 2001 Giulia Imperio che conquista una medaglia di bronzo nella prova di strappo con gli 81 kg sollevati in seconda prova, sbagliando poi gli 84 kg della terza prova e classificandosi in quarta posizione finale nel totale. Non spicca, nella -55 kg, Jennifer Lombardo: impossibilitata da un problema al gomito, riesce a sostenere ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) Nuovo appuntamento di Strenght2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo dellastica e della forza fisica.ci racconta ed analizza quanto visto dell‘ai Campionatia Mosca sino ad oggi. Sicuramente, gli azzurri hanno raccolto buoni risultati: dieci medaglie complessive, di cui tre ori, quattro argenti e tre bronzi. Partecipazione femminile tricolore presente dalla categoria dei -49 kg, con la classe 2001 Giulia Imperio che conquista una medaglia di bronzo nella prova di strappo con gli 81 kg sollevati in seconda prova, sbagliando poi gli 84 kg della terza prova e classificandosi in quarta posizione finale nel totale. Non spicca, nella -55 kg, Jennifer Lombardo: impossibilitata da un problema al gomito, riesce a sostenere ...

