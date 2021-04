Slitta il concerto degli Iron Maiden a Bologna | la nuova data nel 2022 | info e recupero biglietti

Leggi su optimagazine

(Di martedì 13 aprile 2021) Ilal. La band di Bruce Dickinson si è vista costretta a posticipare l’appuntamento con il festivalSonic Park una seconda volta a seguito dell’emergenza pandemica del Covid-19. Inizialmente laera fissata per il 20 luglio 2020 per poi essere riprogrammata al 24 giugno 2021. Nelle ultime ore la band di The Number Of The Beast ha comunicato ladel Legacy Of The Beast World Tour. Laè fissata per il 7 luglio. L’evento sarà aperto dai Lord Of The Lost e dagli ...