Sky Sport amplia accordo con SuperTennis con 12 tornei tra ATP 500 e 250 (Di martedì 13 aprile 2021) Sky Italia e Sportcast, la società controllata dalla FIT che gestisce il canale tv SuperTennis (ch. 224 di Sky e ch. 64 del digitale terrestre), rafforzano la loro partnership per le stagioni 2021 e 2022. Leggi su digital-news (Di martedì 13 aprile 2021) Sky Italia ecast, la società controllata dalla FIT che gestisce il canale tv(ch. 224 di Sky e ch. 64 del digitale terrestre), rafforzano la loro partnership per le stagioni 2021 e 2022.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 SARDEGNA, LORENZO SONEGO TRIONFA IN FINALE BATTUTO IL SERBO DJERE 2-6, 7-6, 6-4 PER SONEGO… - SkySport : ?? AZIONE FANTASTICA DEL NAPOLI ? Partenopei in vantaggio con Fabian Ruiz ??? La squadra di Gattuso batte la Samp ? T… - SkySport : I club che valgono di più secondo Forbes: in testa il Barça, ci sono anche 4 italiane - SkySport : Ibrahimovic, squalifica di un turno: le decisioni del Giudice Sportivo - sportli26181512 : NBA, rinforzo per Oklahoma City: firmato Gabriel Deck dal Real: Gabrile Deck lascia il Real Madrid per volare nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Sport ATP Montecarlo, i risultati degli italiani in diretta LIVE: Sinner al 2° turno RISULTATI LIVE FOGNINI - KECMANOVIC 6 - 2, 6 - 5 SINNER - RAMOS VINOLAS 6 - 3, 6 - 4 CECCHINATO - KOEPFER 6 - 4, 5 - 3 IL PROGRAMMA SU SKY Sky Sport Uno dalle 11 FOGNINI - Kecmanovic Auger Aliassime - Garin Tsitsipas - Karatsev Davidovich Fokina - BERRETTINI Sky Sport Arena dalle 11

Marini: "In Portogallo con l'obbiettivo dei primi punti" Terza gara della stagione 2021 e 200° gran premio nella storia dello Sky Racing Team VR46, domenica, per Luca Marini e la Ducati dello Sky VR46 Avintia sul particolarissimo tracciato di Portimao. Tra i violenti saliscendi portoghesi - dove è salito sul podio in Moto2 a novembre 2020 - Marini continua l'approccio alla nuova categoria. ...

Su Sky Sport 12 tornei tra ATP 500 e 250: senza sosta fino a Wimbledon. Tutte le novità Sky Sport Mbappé e Neymar, le ultime di calciomercato dalla Spagna e dalla Francia Potrebbe essere l'ultima stagione insieme, in cui provare a vincere quella Champions League sfumata in finale l'anno scorso. Kylian Mbappé e Neymar sono le due stelle del Paris Saint-Germain, ma ...

Risultati Masters 1000 Montecarlo Ricevi live da SkySport le breaking news sui principali eventi sportivi. Per accettare le notifiche devi dare il consenso nel successivo popup.

RISULTATI LIVE FOGNINI - KECMANOVIC 6 - 2, 6 - 5 SINNER - RAMOS VINOLAS 6 - 3, 6 - 4 CECCHINATO - KOEPFER 6 - 4, 5 - 3 IL PROGRAMMA SUUno dalle 11 FOGNINI - Kecmanovic Auger Aliassime - Garin Tsitsipas - Karatsev Davidovich Fokina - BERRETTINIArena dalle 11Terza gara della stagione 2021 e 200° gran premio nella storia delloRacing Team VR46, domenica, per Luca Marini e la Ducati delloVR46 Avintia sul particolarissimo tracciato di Portimao. Tra i violenti saliscendi portoghesi - dove è salito sul podio in Moto2 a novembre 2020 - Marini continua l'approccio alla nuova categoria. ...Potrebbe essere l'ultima stagione insieme, in cui provare a vincere quella Champions League sfumata in finale l'anno scorso. Kylian Mbappé e Neymar sono le due stelle del Paris Saint-Germain, ma ...Ricevi live da SkySport le breaking news sui principali eventi sportivi. Per accettare le notifiche devi dare il consenso nel successivo popup.