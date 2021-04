Sisal, sfida in Gran Bretagna: in gara per la gestione della "National Lottery" (Di martedì 13 aprile 2021) È una delle più importanti e prestigiose lotterie del mondo il cui ricavato è destinato a sostenere progetti a beneficio della collettività. Francesco Durante: "Pronti per una nuova pagina del nostro sviluppo. La National Lottery ci permetterebbe di rafforzare la leadership sul Gioco Responsabile e il nostro ruolo a supporto del Terzo Settore". I successi internazionali in Marocco, Spagna e Turchia Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 aprile 2021) È una delle più importanti e prestigiose lotterie del mondo il cui ricavato è destinato a sostenere progetti a beneficiocollettività. Francesco Durante: "Pronti per una nuova pagina del nostro sviluppo. Laci permetterebbe di rafforzare la leadership sul Gioco Responsabile e il nostro ruolo a supporto del Terzo Settore". I successi internazionali in Marocco, Spagna e Turchia

