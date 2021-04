Siri rivela in anticipo che il prossimo evento di Apple sarà il 20 aprile

(Di martedì 13 aprile 2021) Aumentano le indiscrezioni sull'appuntamento in cuidovrebbe svelare i nuovi AirPods e gli AirTag, oltre agli aggiornamenti della linea iPad Pro L'assistente vocale risponde alla domanda sulla data, anticipando l'ufficialità dell'appuntamento online

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Siri rivela

iPhone Italia

ha probabilmente rilevato in anticipo la data del prossimo evento Apple! Ecco tutti i dettagli di questo possibile leak targato ...Mentre iOS invia automaticamente ad Apple i dati di, Safari e iCloud, Android raccoglie i dati ricevuti da Chrome, YouTube, Google Docs, Safetyhub, Google Messenger, l'orologio del dispositivo, ...Arriva l'Apple Event di aprile 2021: Siri potrebbe aver rivelato la data dell'atteso evento di questa primavera. Ecco quando ci sarà e cosa verrà presentato.La data ufficiale del prossimo Apple Event? È stata spoilerata da Siri. La data da fissare sul calendario per vedere i nuovi iPad Pro (e non solo).