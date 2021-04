Sindaco Favignana: “Irritanti quei governatori del Nord che pensano solo al Turismo” (Di martedì 13 aprile 2021) Palermo, 13 apr. (Adnkronos) – “La cosa più irritante dei governatori del Nord è che loro pensano ai territori turistici, noi parliamo della insularità, dell’assenza dei presidi sanitari sulle nostre isole, della difficoltà dei collegamenti con gli ospedali, che possono avvenire solo dalla terraferma, da Trapani o Palermo. Ogni intervento d’urgenza per le nostre isole è un rischio di morte. Questo i governatori che hanno la sanità più ricca di Italia non riescono a capirlo”. Così, in una intervista all’Adnkronos, il Sindaco di Favignana, Francesco Forgione, replica a distanza al Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che aprlando delle isole ‘covid–free’, ha parlato di una “misura ingiusta e irrealizzabile” e di “scorciatoie”. “Tra l’altro parliamo di una ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 aprile 2021) Palermo, 13 apr. (Adnkronos) – “La cosa più irritante deidelè che loroai territori turistici, noi parliamo della insularità, dell’assenza dei presidi sanitari sulle nostre isole, della difficoltà dei collegamenti con gli ospedali, che possono avveniredalla terraferma, da Trapani o Palermo. Ogni intervento d’urgenza per le nostre isole è un rischio di morte. Questo iche hanno la sanità più ricca di Italia non riescono a capirlo”. Così, in una intervista all’Adnkronos, ildi, Francesco Forgione, replica a distanza al Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che aprlando delle isole ‘covid–free’, ha parlato di una “misura ingiusta e irrealizzabile” e di “scorciatoie”. “Tra l’altro parliamo di una ...

Advertising

fisco24_info : Sindaco Favignana: 'Irritanti quei governatori del Nord che pensano solo al Turismo': 'La cosa più irritante dei Go… - StraNotizie : Sindaco Favignana: 'Irritanti quei governatori del Nord che pensano solo al Turismo' - liberenotizie : Sindaco Favignana: 'Irritanti quei governatori del Nord che pensano solo al Turismo'. Adnkronos - ultimora - clabucar : RT @giuseppetp55: Che il Ministro Garavaglia,porti avanti l’idea di far vaccinare subito,i residenti delle”Isole”italiane in previsione del… - alessan47586283 : RT @giuseppetp55: Che il Ministro Garavaglia,porti avanti l’idea di far vaccinare subito,i residenti delle”Isole”italiane in previsione del… -