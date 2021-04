Shooter | ritmo e facce giuste | il cecchino Fuqua non sbaglia mai

(Di martedì 13 aprile 2021)Paramount Network ore 21.10 con Mark Wahlberg, Rhona Mitra e Danny Glover. Regia di Antoine. Produzione USA 2007. Durata: 2 ore TRAMA. Bobby Lee è un infallibiledell'esercito americano. L'ultima missione non per colpa sua però è andata male. Perciò Bobby Lee , disilluso, si ritira a vita privata. Ma è obbligato a non rimanerci a lungo. Qualcuno ha attentato alla vita del presidente USA e Bobby Lee è stato accusato del misfatto. Evidentemente da persone che gli vogliono male e che dimorano ai piani alti della politica e dell'esercito. Bobby Lee è costretto a darsi alla macchia per sfuggire alla caccia di chi evidentemente lo vuole morto. Perchè lo vuole Bobby Lee riesce a scoprirlo dopo una serie di peripezie. E di sparatorie. PERCHE' VEDERLO. Perché è un film d'azione diretto da Antoine ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Shooter ritmo

Liberoquotidiano.it

... la Happy Casa gioca ogni possesso con il sangue agli occhi, detta sin dalla palla a duee ... molto superiori a quelle del più semplice spot - upvisto per larghi tratti in questa ...Detta così si potrebbe pensare a un looterche non reinventa il genere, affermazione tra l'... Perché a rendere Outriders a suo modo unico (purtroppo solo nella sfera ludica) ci pensa il...Se pure l'offerta contenutistica del nuovo sparatutto di People Can Fly dovesse esaurirsi qui, il titolo supererebbe senza troppi problemi molti dei Looter Shooter che si sono ... di studiare una ...Il ritmo del gioco si mantiene quindi piuttosto vivace durante ... prossime ore Outriders riuscirà a sbocciare come una rosa a primavera, oppure se il looter shooter sviluppato da People Can Fly si ...