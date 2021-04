Sfilata rinviata per Burberry La maison inglese rende omaggio alla morte di Filippo

(Di martedì 13 aprile 2021), marchioper eccellenza, resta fedele ancora una volta al proprio heritage. La casa di moda, guidata da Riccardo Tisci, ha infatti fatto sapere che ladonna autunno inverno 2021/2022, inizialmente prevista per mercoledì 14 aprile, non ci sarà perrescomparsa del principe, deceduto il 9 aprile all’età di 99 anni. Il set dellauomo autunno inverno 2021/2022 di. Leggi anche › Principe: i tributi e i messaggi di cordoglio da tutto il mondo Ladonna autunno inverno 2021/2022, rimandata La ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sfilata rinviata

Io Donna

..." Delta Informatica Trentino Palazzetto dello Sport " Via Rialdoli " Scandicci (FI)A DATA ... Potrebbe anche interessarti Corciano diventa piazza di Spagna con ladi Cinzia VermiL'ultima,un tempo nel giorno del Sabato Santo, determinava la fine del lungo periodo di ... doveva tenersi presso San Costantino Albanese (PZ), ma è stataa data da destinarsi a causa ...Burberry è fedele alla corona Uk. La fashion maison guidata allo stile da Riccardo Tisci posticipa lo show womenswear con un format tutto digitale dopo il funerale del principe Filippo, il consorte de ...La fashion house brit guidata allo stile da Riccardo Tisci rimanda il défilé, ce era in programma il 14 aprile. Lo show sarà trasmesso in streaming ...