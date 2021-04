Sette camere da letto | spa | sala fitness | wine room | teatro | campo da basket Insomma poco più di un monolocale

(Di martedì 13 aprile 2021) Shopping immobiliare per Madonna. La popstar ha acquistato infatti una nuova casa a Los Angeles. E non qualunque, la mega villa di The Weeknd. Che consegna le chiavi alla collega dopo aver intascato un assegno di svariati milioni di dollari. Una vita da Madonna: la carriera e l’amore guarda le foto Madonna, una nuova villa da 19,3 milioni di dollari La casa appena acquistata da Lady Ciccone si trova a Hidden Hills, zona nota per essere abitata da molti personaggi dello star system. Si tratta, come riporta People, di una tenuta di 12.547 piedi quadrati pari a circa 1165 metri quadrati, per la quale Madonna ha sborsato 19,3 milioni di dollari. Il motivo che ha convinto la diva a mettere mano al portafogli per una cifra così importante è facilmente intuibile: la bellezza della tenuta. ...

Ora, appena quattro anni dopo, Madonna ha chiuso per 19,3 milioni. La proprietà, si legge sui media statunitensi, è così composta: un corpo principale con ben sette camere da letto e un secondo ...