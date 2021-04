Serie C, tifosi sugli spalti durante Avellino-Bari nonostante i divieti: inviata relazione agli uffici della Federcalcio (Di martedì 13 aprile 2021) La vicenda ha dell'incredibile.Non si spengono i riflettori su quanto accaduto durante la sfida valida per la 35^ giornata Serie C-Girone C, Avellino-Bari. A finire sotto la lente di ingrandimento sono state delle riprese amatoriali provenienti dal stadio "Partenio", proprio durante il match, in cui si scorge distintamente un gruppo di persone presente sugli spalti. Nessuno sa se se i presenti abbiano violato o meno le norme vigenti anti-Covid che impediscono la presenza dei tifosi all'interno delle strutture sportive, ma la vicenda sarebbe comunque già finita sui tavoli dalla Procura Federale.Secondo quanto si apprende dal "Corriere dello Sport", gli ispettori, starebbero analizzando le immagini in cui si distinguerebbero anche alcuni bambini. Stando ... Leggi su mediagol (Di martedì 13 aprile 2021) La vicenda ha dell'incredibile.Non si spengono i riflettori su quanto accadutola sfida valida per la 35^ giornataC-Girone C,. A finire sotto la lente di ingrandimento sono state delle riprese amatoriali provenienti dal stadio "Partenio", proprioil match, in cui si scorge distintamente un gruppo di persone presente. Nessuno sa se se i presenti abbiano violato o meno le norme vigenti anti-Covid che impediscono la presenza deiall'interno delle strutture sportive, ma la vicenda sarebbe comunque già finita sui tavoli dalla Procura Federale.Secondo quanto si apprende dal "Corriere dello Sport", gli ispettori, starebbero analizzando le immagini in cui si distinguerebbero anche alcuni bambini. Stando ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie tifosi Romano: 'Viterbese da B. Perso apposta col Catania? Fesserie' ... ' Ringrazio invece la maggioranza: sono tifosi veri così come gli ultras , che stimo tantissimo perché mi danno una carica incredibile. La Viterbese merita la serie B e la responsabilità di non ...

Lo 'scoop' per VxL 2 - I momenti più difficili? La lunga serie di infortuni, ha costretto a giocare spesso in ... 3 - A otto giornate dalla fine, cosa si sente di dire ai tifosi? Per prima cosa 'GRAZIE', in molti hanno ...

Serie A, Costa (Sottosegretario Salute): “Prossima stagione con i tifosi, anche se a capienza ridotta” Trivenetogoal Dazn va in tilt: rimborsi per i tifosi Confconsumatori scrive a Dazn in merito al blackout di domenica: chi ha l’esclusiva sulla serie A deve garantire la fruibilità ... tecnico che domenica 11 aprile ha impedito a moltissimi tifosi ...

Viterbese, Maurizi parte con 3 punti "Salvezza centrata, sono felice" E' iniziato nel migliore dei modi il secondo capitolo in questa stagione per Agenore Maurizi con la maglia della Viterbese. Il tecnico ha conquistato una vittoria netta contro la Casertana (reti di Mb ...

