Serie C, pubblico sugli spalti in Avellino-Bari: indaga la Procura Federale (Di martedì 13 aprile 2021) Immagini che lasciano poco all’immaginazione o, più semplicemente, all’interpretazione. I fotogrammi arrivati all’attenzione della Procura Federale, infatti, hanno immortalato il pubblico sugli spalti durante Avellino-Bari, match del campionato di Serie C. Aperte le indagini. Fanno tanto, tantissimo, rumore le immagini arrivate dalla stadio Partenio di Avellino dove i padroni di casa irpini, nello scorso turno del Gruppo C della Serie C, hanno affrontato il Bari nel match importante per il secondo posto in classifica dietro alla Ternana che, grazie ad un campionato immenso, è riuscita con rapidità a vincere il raggruppamento centrando la promozione in Serie B. I fotogrammi arrivati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 aprile 2021) Immagini che lasciano poco all’immaginazione o, più semplicemente, all’interpretazione. I fotogrammi arrivati all’attenzione della, infatti, hanno immortalato ildurante, match del campionato diC. Aperte le indagini. Fanno tanto, tantissimo, rumore le immagini arrivate dalla stadio Partenio didove i padroni di casa irpini, nello scorso turno del Gruppo C dellaC, hanno affrontato ilnel match importante per il secondo posto in classifica dietro alla Ternana che, grazie ad un campionato immenso, è riuscita con rapidità a vincere il raggruppamento centrando la promozione inB. I fotogrammi arrivati ...

