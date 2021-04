Serie B | Reggiana-Empoli | toscani sempre più primi | Matos firma l’allungo sul Lecce La classifica aggiornata

(Di martedì 13 aprile 2021) Va all'il posticipo della trentatreesima giornata diB.La compagine toscana ha ottenuto un importantissimo successo in casa della, allungando di altri tre punti in vetta alladel campionato cadetto. Gli azzurri si confermano in uno stato di forma eccezionale, siglando una vittoria che gli permette di lanciarsipiù al primo posto con 63 punti all'attivo. Questo grazie alladi, che all'undicesimo minuto della sfida contro la franchigia amaranto ha messo a segno la rete dello 0-1, punteggio con il quale si è poi chiusa la gara. Tale marcatura dell'ex giocatore dell'Udinese permette all'di aumentare la distanza dal, attualmente in seconda posizione con 58 punti, in virtù ...

... martedì 13 aprile 2021, come recupero della sfida diB che una decina di giorni fa era ...a causa del Coronavirus ed è tornata in campo nella scorsa giornata vincendo sul campo dellaper ...... Barletta, Santarcangelo, Livorno e Renate) e gli attaccanti Damien Florian (3 presenze inB con il Treviso e 234 tra C1, C2, e C con 45 gol con le maglie di Sanremese, Carpenedolo,, ...Allo Zini di Cremona, il recupero della trentunesima giornata di Serie B tra Cremonese ed Empoli termina 2-2: la cronaca ed il tabellino ...Chiaramente in campo ci vanno anche gli avversari e squadre come Ascoli, Reggiana, Pescara ed Entella meritano rispetto e mettono in difficoltà chiunque..” “E ricordiamo bene il modo in cui è avvenuto ...