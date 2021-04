Serie B | la Cremonese stoppa l’Empoli ma rimane dietro alla Reggina | la nuova classifica

(Di martedì 13 aprile 2021) Lastrappa un puntocapolista Empoli, ma fallisce il sorpasso sulla. Amaranto ancora a ridosso della zona Playoff: laNel pomeriggio odierno si è giocata-Empoli, recupero della gara che si sarebbe dovuta giocare nel corso della 31ª giornata diB ma venne rinviata a causa dei tanti casi di Coronavirus presenti nello spogliatoio della capolista. Una gara importante tanto per la vetta del campionato diB, tanto per la lotta ai Playoff, ma che non ha cambiato il quadro dellaed Empoli si sono divise un punto a testa, frutto di un 2-2 che porta le firme di Terranova e Ciofani capaci di risponderedoppietta di Mancuso. Può sorridere la ...

...che mette in mostra le sue qualità e la sua tenacia fermando sul 2 - 2 il capolista Empoli. I toscani dimostrano sin dai primi minuti di voler vincere per avvicinare ulteriormente la...Una lieve frenata, ma niente di grave: l'Empoli pareggia con laper 2 - 2, sale a 63 punti e continua nella suairreale di 26 risultati utili consecutivi. È stata una buona gara, quella dei toscani, che avrebbero meritato di vincere e hanno subito ...E' terminato con il punteggio di 2-2 il recupero della 31a giornata di Serie B fra la Cremonese e l'Empoli. I toscani, che allungano a +5 sul Lecce in vetta alla classifica, vanno due volte in ...LECCE – In Serie B l’Empoli ha giocato il primo recupero. Contro la Cremonese è arrivato un pareggio, 2-2. La capolista era passata in vantaggio con Mancuso all’8', poi ha subito il pareggio di ...