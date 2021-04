Serie B | Cremonese-Empoli | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di martedì 13 aprile 2021) Il recupero della 31a giornata dellaB fa tappa a Cremona dove i padroni di casa grigiorossi ospitano la capolista assoluta della classifica nella cornice, sempre vuota, dello Zini. La squadra di Fabio Pecchia cerca l’affermazione prestigiosa per suggellare una salvezza ormai raggiunta, mentre gli azzurri di Alessio Dionisi vogliono punti importanti per confermare il loro primato dopo la vittoria casalinga contro la Virtus Entella dopo lo stop per il Covid-19. Ecco le ultime da. Partita estremamente interessante tra due compagini che, prima della sosta, hanno sfoderato prestazioni confortanti. I padroni di casa dellahanno incassato 13 punti nelle ultime cinque giornate (quattro vittorie ed un pareggio) e sono riusciti ad infilare cinque risultati utili di fila che hanno allontanato ...

Ascoli, Brescia, Frosinone, Reggiana esono avversarie più abbordabili per i biancoazzurri che possono così irrompere nella lotta allaA diretta. G. Serafino...stati segnati almeno 1 gol nel 81% dei primi tempi nelle partite dell'Empoli inB in questa stagione ( Under/Over 0.5 goal primo tempo ) In tutte le ultime 6 gare casalinghe della, è ...Quella con la Cremonese è una gara ostica ... Anche a Cremona gli azzurri possono compiere altri piccoli passi in direzione Serie A.Il rapporto tra Stefano Trinchera e il Cosenza, in particolar modo rappresentato dalla figura di Guarascio, sembra esser ormai saturo.