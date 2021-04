Serie A, sono 8 gli squalificati dal Giudice Sportivo per il 31° turno (Di martedì 13 aprile 2021) Tra gli squalificati dal Giudice Sportivo per il 31° turno, non c’è solo Zlatan Ibrahimovic. Insieme allo svedese infatti, saranno costretti a saltare la prossima giornata di Serie A anche Alessandro Tuia (Benevento), Cristian Romero (Atalanta), Lorenzo Pellegrini (Roma), Hirving Lozano (Napoli), Riccardo Gagliolo (Parma), Domenico Criscito (Genoa), Felipe Caicedo (Lazio). Foto: Twitter Champions L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 aprile 2021) Tra glidalper il 31°, non c’è solo Zlatan Ibrahimovic. Insieme allo svedese infatti, saranno costretti a saltare la prossima giornata diA anche Alessandro Tuia (Benevento), Cristian Romero (Atalanta), Lorenzo Pellegrini (Roma), Hirving Lozano (Napoli), Riccardo Gagliolo (Parma), Domenico Criscito (Genoa), Felipe Caicedo (Lazio). Foto: Twitter Champions L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

