Serie A – Ibrahimovic, l’attaccante del Milan squalificato per una giornata (Di martedì 13 aprile 2021) E' arrivato il verdetto del Giudice Sportivo per Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan. Lo svedese salterà la gara con il Genoa Leggi su pianetamilan (Di martedì 13 aprile 2021) E' arrivato il verdetto del Giudice Sportivo per Zlatan, attaccante del. Lo svedese salterà la gara con il Genoa

Advertising

ZZiliani : Domani #Maresca farà squalificare #Ibrahimovic per 1 o 2 giornate per aver detto: “Sembra strano eh?”. Succede solo… - SkySport : Ibrahimovic, squalifica di un turno: le decisioni del Giudice Sportivo - spaziocalcio : #SerieA, il Giudice Sportivo ferma Zlatan #Ibrahimovic per una giornata: la motivazione - sportli26181512 : Ibra, arriva la sentenza del giudice sportivo: un turno di stop (con multa): Ibra, arriva la sentenza del giudice s… - ItaSportPress : Milan, una giornata di squalifica per Ibrahimovic: le motivazioni - -