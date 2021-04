Serie A, Ibrahimovic e l’espulsione in Parma-Milan: arriva la decisione del Giudice Sportivo, i dettagli (Di martedì 13 aprile 2021) Il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisioni a margine della 30ª giornata del campionato.Sono in totale 8 i calciatori che salteranno la 31ª giornata di Serie A che partirà sabato alle 15:00 con gli anticipi Crotone-Udinese e Sampdoria-Verona. Tra tutte spicca quella di Zlatan Ibrahimovic: il centravanti del Milan salterà soltanto una giornata con ammenda di 5mila euro "per avere, al 15° del secondo tempo, proferito, con atteggiamento provocatorio, una critica irrispettosa al Direttore di gara".Oltre allo svedese sono 7 i calciatori squalificati. Si tratta di Hirving Lozano (Napoli), Lorenzo Pellegrini (Roma), Felipe Caicedo (Lazio), Domenico Criscito (Genoa), Cristian Romero (Atalanta), Riccardo Gagliolo (Parma) e Alessandro Tuia (Benevento). Leggi su mediagol (Di martedì 13 aprile 2021) Ilha reso note le proprie decisioni a margine della 30ª giornata del campionato.Sono in totale 8 i calciatori che salteranno la 31ª giornata diA che partirà sabato alle 15:00 con gli anticipi Crotone-Udinese e Sampdoria-Verona. Tra tutte spicca quella di Zlatan: il centravanti delsalterà soltanto una giornata con ammenda di 5mila euro "per avere, al 15° del secondo tempo, proferito, con atteggiamento provocatorio, una critica irrispettosa al Direttore di gara".Oltre allo svedese sono 7 i calciatori squalificati. Si tratta di Hirving Lozano (Napoli), Lorenzo Pellegrini (Roma), Felipe Caicedo (Lazio), Domenico Criscito (Genoa), Cristian Romero (Atalanta), Riccardo Gagliolo () e Alessandro Tuia (Benevento).

