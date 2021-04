Advertising

Ettore_Rosato : 160 anni, un lungo cammino che hanno percorso fianco a fianco #Italia e #Usa. Sergio #Mattarella sottolinea i valor… - poliziadistato : 169° #AnniversarioPolizia In diretta dal @Quirinale l'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella… - Unicatt : Il Presidente #SergioMattarella all’inaugurazione dell’anno accademico 2020-2021. La cerimonia di martedì #13aprile… - farfalladiferro : RT @HuffPostItalia: Sergio Mattarella alla Cattolica richiama al senso di comunità: 'Ciascuno di noi dipende da tutti gli altri' https://t.… - ADM_assdemxmi : RT @HuffPostItalia: Sergio Mattarella alla Cattolica richiama al senso di comunità: 'Ciascuno di noi dipende da tutti gli altri' https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Mattarella

Agenzia ANSA

Lo ha detto il preidente della Repubblicaparlando, in video conferenza, alla cerimonia per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università cattolica del Sacro Cuore.Lo scrive il Presidente della Repubblicaparlando di "un legame che ci vede impegnati, in una prospettiva convintamente transatlantica, a sostenere e promuovere le libertà civili e ...Vorrei in questa condizione rivolgere un pensiero a chi, nell'Università Cattolica, è rimasto vittima del Covid", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'inaugurazione dell'anno ...“Per essere educatori occorre dare credito ai giovani che mantengono sempre giovane l’ateneo”, ha detto Mattarella ricordando le parole di Padre Gemelli. Mattarella ha poi parlato del sentimento “dell ...