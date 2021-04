Sentite Sinner | La sfida con Djokovic? Sarà interessante

Advertising

fraga801 : RT @GiuseppeLaforza: Davvero incredibile ciò che dice Jannik #Sinner nell'intervista post match con #Bublik. Compostezza, umiltà, rispetto… -

Ultime Notizie dalla rete : Sentite Sinner

Zazoom Blog

Jannikpresenta ai microfoni di Sky la gara del secondo turno del torneo di tennis Atp di Montecarlo contro Novak Djokovic...occasione rimontato dal 3 - 6 3 - 5 per una vittoria in tre set tra quelle forse piùdal ... ko in tre set 16 ORE FA ATP, Cagliari Sonego: 'Scontato si parli più die Musetti, meglio così'...Home; Tennis News; Novak Djokovic; Novak Djokovic non ha preso parte al Miami Open per trascorrere del tempo insieme alla sua famiglia, il che significa che il suo ultimo torneo u ...«Jannik Sinner, mi sta appassionando tanto ... ti impegni di più, si fa molto prima. Sentire già -100 ti fa venire i brividi”.