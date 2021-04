Senato: Formigoni, 'ok Contenziosa a mia pensione rimedia errore clamoroso' (Di martedì 13 aprile 2021) Milano, 13 apr. (Adnkronos) - "Una decisione giusta, che pone rimedio ad un errore clamoroso". Così l'ex Senatore Roberto Formigoni commenta la decisione della commissione Contenziosa al Senato che gli ha riconosciuto il diritto, per legge, di ricevere la pensione. L'ex presidente della Regione Lombardia, raggiunto al telefono dall'Adnkronos, spiega di aver raccolto la decisione "senza nessuna particolare reazione". Del resto, afferma, "ero convinto del mio diritto; per cui ringrazio che si sia posto rimedio ad un errore clamoroso, non solo nei miei confronti, ma anche neri confronti di tanti". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Milano, 13 apr. (Adnkronos) - "Una decisione giusta, che pone rimedio ad un". Così l'exre Robertocommenta la decisione della commissionealche gli ha riconosciuto il diritto, per legge, di ricevere la. L'ex presidente della Regione Lombardia, raggiunto al telefono dall'Adnkronos, spiega di aver raccolto la decisione "senza nessuna particolare reazione". Del resto, afferma, "ero convinto del mio diritto; per cui ringrazio che si sia posto rimedio ad un, non solo nei miei confronti, ma anche neri confronti di tanti".

