(Di martedì 13 aprile 2021) Gli Stati Uniti volevano affidarsi al farmaco Johnson&Johnson per la vaccinazione di massa. Ma per il momento, la FDA ha chiesto uno stop del medicinale. Una decisione che assume i contorni di un brutto deja vu quella della Food Drug and Administration e del Center for Disease Control, le autorità degli Stati Uniti che hanno L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Agenzia_Ansa : Nyt, gli Usa chiedono la sospensione del vaccino Johnson & Johnson dopo sei casi di malattia rara nelle due settima… - myrtamerlino : ????La #FDA e la #CDC americane richiedono la sospensione precauzionale del #vaccino #JohnsoneJohnson dopo sei casi d… - riotta : Stop negli Usa al vaccino #JohnsonandJohnson #COVID19 per sei casi di trombosi. Si tratta di una frazione minuscola… - zazoomblog : Sei casi di trombosi e un decesso fermata la somministrazioni di Johnson&Johnson negli Usa - #trombosi… - stobenese : @Manuel_Real_Off Su più di sei milioni SEI milioni ci sono stati sei casi sospetti...Sei casi sospetti, sei, 6 -

Ultime Notizie dalla rete : Sei casi

... comitato del Cdc per le vaccinazioni, 'per analizzare' idi trombosi che si sono verificati per almenodonne vaccinate. L'Agenzia americana del farmaco poi analizzerà questi 'dati e ...In particolare, a far scattare l'allarme sono statinegli Stati Uniti che hanno sviluppato una malattia rara , responsabile della creazione di coaguli di sangue nelle due settimane ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 13 apr - Jeff Zients, coordinatore della lotta al Covid-19 della Casa Bianca, ha assicurato che la ...sono stati segnalati 6 casi di trombosi che si sono verificate tra 6 giorni e due settimane dopo l’inoculazione. Tutte le 6 persone sono donne di età compresa fra i 18 e i 48 anni: una di loro è morta ...