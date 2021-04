Scuola | sottosegretario Sasso | ' meno verifiche | si valuti globalità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - La preside del liceo romano Righi, Monica Galloni "rende onore al merito di centinaia di migliaia di insegnanti che hanno lavorato dal primo giorno di pandemia con scarsi mezzi, tanta buona volontà per non interrompere quel legame forte, insito nella comunità scolastica tra docenti ed alunni". Ad intervenire con l'Adnkronos su quanto dichiarato dalla preside Galloni è ilall'Istruzione Rossanoche aggiunge: "traggo spunto dall'intervento della Galloni per invitare il corpo docente, nel rispetto dell'autonomia degli insegnanti, a non pretenderee tanti compiti. Perché educare significa ricondurre a sé. Mi colpisce positivamente la circolare di una addetta ai lavori come la Dirigente del Righi: lo studente che esce da un periodo così difficile deve essere valutato al di là del ...