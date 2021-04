Scontri nella notte in Val Susa tra No Tav e polizia: barricate e petardi per fermare il cantiere del nuovo autoporto (Di martedì 13 aprile 2021) Tornano le tensioni tra No Tav e polizia in Val di Susa, dove un centinaia di manifestanti ha raggiunto San Didero per provare a bloccare gli operai e i mezzi per il cantiere del nuovo autoporto dell’autostrada A32 Torino-Bardonecchia. Per due ore fino alle 3 di questa notte ci sono stati Scontri con lancio di petardi e pietre contro la polizia, con diversi feriti sia tra le forze dell’ordine che tra i manifestanti. Ai No Tav si sarebbero aggiunti anche un centinaio di militanti dei centri sociali di Torino, accorsi in Valle per il timore che la polizia tentasse di sgomberare il presidio dei No Tav. Per fermare gli operai, i gruppi No Tav hanno costruito barricate alle quali hanno ... Leggi su open.online (Di martedì 13 aprile 2021) Tornano le tensioni tra No Tav ein Val di, dove un centinaia di manifestanti ha raggiunto San Didero per provare a bloccare gli operai e i mezzi per ildeldell’autostrada A32 Torino-Bardonecchia. Per due ore fino alle 3 di questaci sono staticon lancio die pietre contro la, con diversi feriti sia tra le forze dell’ordine che tra i manifestanti. Ai No Tav si sarebbero aggiunti anche un centinaio di militanti dei centri sociali di Torino, accorsi in Valle per il timore che latentasse di sgomberare il presidio dei No Tav. Pergli operai, i gruppi No Tav hanno costruitoalle quali hanno ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tensioni nella notte in Val Susa tra No Tav e forze dell'ordine per l'avvio dei lavori di costruzione del nuovo aut… - Adnkronos : #NoTav, sgombero e scontri nella notte a San Sisero. #ValSusa - fanpage : I tempi degli scontri al Grande Fratello Vip sono lontani? Giulia Salemi è stata ospite di Tommaso Zorzi nella prim… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Tensioni nella notte in Val Susa tra No Tav e forze dell'ordine per l'avvio dei lavori di costruzione del nuovo autoporto… - Radio1Rai : ??#Tav Scontri nella notte in Val di Susa tra #NoTav e forze dell‘ordine a #SanDidero per i lavori del nuovo autopor… -