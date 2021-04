Sciopero della fame contro le radiazioni elettromagnetiche | il consigliere Davide Barillari come Pannella | ma solo per un giorno

(Di martedì 13 aprile 2021)regionaleregione Lazio, annuncia sul suo profilo twitter personale, unodalla durata di 24 ore. Le ragioni del gesto sono spiegate dall’autore stesso in un lungo articolo consegnato alla piattaforma ‘Sfero’. SONO INPER 24 OREhttps://t.co/nJzpLxvcJe pic.twitter.com/V319oHEqwU —#R2020Regione Lazio (@Dav) April 13, 2021 LoleIl pretesto per “una scelta forte”,lui stesso definisce uno ...

Advertising

magi149 : RT @eziamor: #fuoridalcoro c'è qualcuno o delle istituzioni di #RegionePiemonte o del #governocentrale che può andare a parlare col barista… - nonvelodiromai : RT @Artibani1: Davide Barillari annuncia uno sciopero della fame. Di 24 ore. Mi piace la gente che vive pericolosamente sfidando il ridic… - StefanoPutinati : RT @BiancaTonelloA: La cosa più comica che ho letto negli ultimi vent’anni è l’annuncio dello sciopero della fame di 24 ore di Barillari. - JPCK72 : RT @eziamor: #fuoridalcoro c'è qualcuno o delle istituzioni di #RegionePiemonte o del #governocentrale che può andare a parlare col barista… - giovastro73 : RT @Artibani1: Davide Barillari annuncia uno sciopero della fame. Di 24 ore. Mi piace la gente che vive pericolosamente sfidando il ridic… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero della

... Fim, Fiom e Uilm "ritengono inaccettabile l'atteggiamentomultinazionale che continua a non ...Uilm che ci vede impegnati in questi giorni in una campagna di assemblee per giungere allo...... Fiom e Uilm nell'ambitoprocedura di raffreddamento. Mittal Taranto, 'gestione fallimentare':e sit in protesta il 23 aprile davanti Mise Contestati anche i provvedimenti disciplinari ...IL RILANCIO ROMA Il decreto è pronto, tra oggi e domani sarà firmato dal ministro dell'Economia: 400 milioni di euro saranno trasferiti ad Invitalia per procedere ...Il mancato rinnovo del contratto integrativo aziendale alla Elettropicena Sud di Ancarano produce una presa di posizione, forte, da parte dei lavoratori ...