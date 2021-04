Schira | “Insigne chiede al Napoli il contratto alla Mertens Il Milan è freddo”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 13 aprile 2021) Secondo quanto scrive il giornalista esperto di mercato Nicolò, il capitano del, Lorenzo, il cuiscade nel 2022,5 milioni al club partenopeo per il rinnovo. Non solo:vuole anche un bonusfirma, come fu fatto per, che incassò 2,5 milioni per il rinnovo e firmò poi unda 4,5 milioni l’anno. L’agente diha effettuato un sondaggio anche con il, come emerso nei giorni scorsi. A tal proposito,scrive il “”. Mesi caldi per il futuro di Lorenzo #(in scadenza nel 2022): il fantasistaingaggio top per ...