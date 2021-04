Scandalo mascherine, l’ex commissario Arcuri indagato per peculato (Di martedì 13 aprile 2021) Medici e infermieri chiamati a indossare mascherine per combattere il Covid in prima linea senza sapere, però, che quei dispositivi acquistati a peso d’oro dalla Cina erano in realtà inefficaci. Uno Scandalo che si allarga settimana dopo settimana, con tanto di prove raccolte dalla procura di Gorizia in questi giorni: la metà dei dispositivi che la struttura commissariale di Domenico Arcuri aveva comprato poco dopo l’esplosione della pandemia di Covid in Italia non erano buoni, uno su due non filtrava a sufficienza. I documenti turchi che ne attestavano la conformità alle direttive Ue non erano altro che contraffazioni. Sotto inchiesta sono finiti dodici interi lotti di mascherine Ffp2 e Ffp3, al vaglio dei tecnici di due laboratori italiani a Torino E milano. Dagli esami, diversi campioni sono risultati con ... Leggi su ilparagone (Di martedì 13 aprile 2021) Medici e infermieri chiamati a indossareper combattere il Covid in prima linea senza sapere, però, che quei dispositivi acquistati a peso d’oro dalla Cina erano in realtà inefficaci. Unoche si allarga settimana dopo settimana, con tanto di prove raccolte dalla procura di Gorizia in questi giorni: la metà dei dispositivi che la struttura commissariale di Domenicoaveva comprato poco dopo l’esplosione della pandemia di Covid in Italia non erano buoni, uno su due non filtrava a sufficienza. I documenti turchi che ne attestavano la conformità alle direttive Ue non erano altro che contraffazioni. Sotto inchiesta sono finiti dodici interi lotti diFfp2 e Ffp3, al vaglio dei tecnici di due laboratori italiani a Torino E milano. Dagli esami, diversi campioni sono risultati con ...

GRETA1SGARBO : RT @SecolodItalia1: Non solo mascherine, ora scoppia lo scandalo dei ventilatori cinesi: «Privi dei requisiti di sicurezza» - Toniapatty : RT @SecolodItalia1: Non solo mascherine, ora scoppia lo scandalo dei ventilatori cinesi: «Privi dei requisiti di sicurezza» - gilamalfa : @marialauraloi A quello ci pensa Gilletti, lo scandalo delle mascherine di Arcuri o le indagini su Ranieri Guerra s… - Avv_Natalina : Il metodo è quello di attingere da graduatorie a scorrimento di altri enti. Di recente, è scoppiato lo scandalo del… - SorryNs : RT @SecolodItalia1: Non solo mascherine, ora scoppia lo scandalo dei ventilatori cinesi: «Privi dei requisiti di sicurezza» -