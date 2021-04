Saronno: confermato l’ergastolo per Leonardo Cazzaniga, ex vice primario del pronto soccorso (Di martedì 13 aprile 2021) Era il 15 febbraio scorso quando veniva confermata la condanna a 30 anni di carcere per Laura Taroni, la donna conosciuta sulle pagine di cronaca italiana come “infermiera killer”: la Taroni era stata giudicata colpevole per aver ucciso il marito e sua madre somministrando loro un mix di farmaci letale. A distanza di qualche mese è arrivata la conferma di condanna anche per Leonardo Cazzaniga, l’ex vice primario del pronto soccorso di Saronno sul quale pendeva l’accusa di aver ucciso, in primo grado, 12 pazienti. Leonardo Cazzaniga, ex vice primario del pronto soccorso di Saronno: confermato l’ergastolo La ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 13 aprile 2021) Era il 15 febbraio scorso quando veniva confermata la condanna a 30 anni di carcere per Laura Taroni, la donna conosciuta sulle pagine di cronaca italiana come “infermiera killer”: la Taroni era stata giudicata colpevole per aver ucciso il marito e sua madre somministrando loro un mix di farmaci letale. A distanza di qualche mese è arrivata la conferma di condanna anche per, l’exdeldisul quale pendeva l’accusa di aver ucciso, in primo grado, 12 pazienti., exdeldiLa ...

