Sapete chi gestisce questo palazzo a Roma? FdI denuncia lo schifo pagato con le pensioni degli italiani (Di martedì 13 aprile 2021) Guardandolo a distanza si potrebbe anche cadere in errore. Arrivando da via Agostino Magliani l'edificio costruito al centro di un gruppo di palazzine può essere scambiato per uno dei tanti centri commerciali disseminati ad ogni angolo del Paese. E in effetti lo era. Solo che adesso è completamente abbandonato. E tutto intorno c'è una recinzione metallica con numerosi cartelli che avvertono gli incauti che dovessero avvicinarsi del pericolo di crollo. È questo, uno stabile fatiscente e pericolante, quello che resta dell'investimento fatto dall'Inps coi soldi dei pensionati. Uno dei tanti, qualcuno stima che solo nella Capitale ci siano diverse migliaia di immobili inutilizzati, messi a segno negli anni dall'istituto ora guidato da Pasquale Tridico. Lo stabile che si trova in via Magliani 15, al confine tra i quartieri Trullo e Corviale a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Guardandolo a distanza si potrebbe anche cadere in errore. Arrivando da via Agostino Magliani l'edificio costruito al centro di un gruppo di palazzine può essere scambiato per uno dei tanti centri commerciali disseminati ad ogni angolo del Paese. E in effetti lo era. Solo che adesso è completamente abbandonato. E tutto intorno c'è una recinzione metallica con numerosi cartelli che avvertono gli incauti che dovessero avvicinarsi del pericolo di crollo. È, uno stabile fatiscente e pericolante, quello che resta dell'investimento fatto dall'Inps coi soldi dei pensionati. Uno dei tanti, qualcuno stima che solo nella Capitale ci siano diverse migliaia di immobili inutilizzati, messi a segno negli anni dall'istituto ora guidato da Pasquale Tridico. Lo stabile che si trova in via Magliani 15, al confine tra i quartieri Trullo e Corviale a ...

Advertising

MIsocialTW : Oggi è la giornata mondiale dei viaggi dell'uomo nello #spazio. Sono le 8.51 di mattina del #12aprile del 1961 quan… - AlbertoBagnai : Sapete voi a chi inoltrare… - UffiziGalleries : #UffizQuiz Nasceva oggi nel 1613 questo talentuoso pittore di cui si conserva un autoritratto (e non solo!) alle Ga… - FPennabianca : RT @cris_cersei: 18 miliardi dalla UE per il vaccino Pfizer per 2 anni. Sapete a chi va il 50% di quei nostri soldi? Alla Germania. Pfizer… - mludodc : RT @cris_cersei: 18 miliardi dalla UE per il vaccino Pfizer per 2 anni. Sapete a chi va il 50% di quei nostri soldi? Alla Germania. Pfizer… -