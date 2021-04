"Sapete chi è quello che parla?". Parenzo, il punto più basso: esalta Boris Johnson per difendere Speranza, ma com'è ridotto? (Di martedì 13 aprile 2021) David Parenzo ha rilanciato sui social il video in cui Boris Johnson sottolinea che se la Gran Bretagna da ieri è tornata ad affollare i pub e a fare shopping è solo grazie al lockdown, e non alla campagna di vaccinazione, i cui effetti positivi si vedranno più avanti nel tempo. “quello che parla non è Roberto Speranza, bensì un signore che solo un anno fa diceva ‘teniamo tutto aperto e facciamo l'immunità di gregge'. Poi ha capito, ha cambiato strategia e oggi ha vinto”, ha scritto Parenzo in un tweet. La Gran Bretagna ha iniziato a uscire dal terzo lockdown nazionale, che è durato oltre tre mesi: ciò è stato possibile grazie al calo dei contagi, ma il premier ha avvisato che le riaperture comporteranno una inevitabile ripresa di casi e decessi. Non a caso ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Davidha rilanciato sui social il video in cuisottolinea che se la Gran Bretagna da ieri è tornata ad affollare i pub e a fare shopping è solo grazie al lockdown, e non alla campagna di vaccinazione, i cui effetti positivi si vedranno più avanti nel tempo. “chenon è Roberto, bensì un signore che solo un anno fa diceva ‘teniamo tutto aperto e facciamo l'immunità di gregge'. Poi ha capito, ha cambiato strategia e oggi ha vinto”, ha scrittoin un tweet. La Gran Bretagna ha iniziato a uscire dal terzo lockdown nazionale, che è durato oltre tre mesi: ciò è stato possibile grazie al calo dei contagi, ma il premier ha avvisato che le riaperture comporteranno una inevitabile ripresa di casi e decessi. Non a caso ...

