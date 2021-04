Sandra Zampa | De Luca sbaglia sia nel merito sia politicamente

(Di martedì 13 aprile 2021) "Credo che Desbagli nele anche". Dopo il commissario Figliuolo e Gelmini, anche la demsi schiera contro il governatore. Le parole di Vincenzo De, il presidente della regione Campania - che sulla campagna vaccinale vuole andare un po' per conto suo -, "sono state un dispiacere", dice l'ex sottosegretaria al ministero della Salute. "Pensare che tutelare l'economia significhi tutelare la popolazione attiva ignorando la popolazione pensionata, gli anziani, è un errore che produce un danno gigantesco sul piano umanitario e lasciando che vadano in ospedale facendo scattare l'algoritmo e tornare zona rossa. Depoi dovrebbe chiudere tutto". Quello di Deè anche un errore politico: "Il paese ha ...

Advertising

ilfoglio_it : [Video] Dopo il commissario Figliuolo e Gelmini, anche la dem @szampa56 si schiera contro De Luca: 'Sbaglia sia ne… - luposilenzioso2 : @SandraCeradini @zampa_qua @PlanetSurfinia @RestiamoAnimali @paololucabonalu @cotrozzi_lisa @chruggeriTg2 Ciao Sandra buona notte ?? - sandra_lepori : RT @Luca_15_5: Riportato in canile dopo tre giorni di adozione, cane smette di mangiare ?? Pacho è cane equilibrato che va d’accordo con i s… - valtaro : #Io Apro, Sandra Zampa: 'Gravissima la presenza di Casapound' - Simona_Manzini : Insieme al ministro Speranza e al nucleo storico del Cts, rivoglio Conte e Arcuri invece di Data e l'Alpino, rivogl… -

Ultime Notizie dalla rete : Sandra Zampa

Il Foglio

Cambiare passo . È la richiesta emersa e avanzata nel corso di un tavolo tematico promosso dal Partito democratico al quale ha partecipato, responsabile sanità della segreteria nazionale dem. "La pandemia ha amplificato le criticità del sistema sanitario della Regione Calabria: in questa grave congiuntura tutto il Partito ...E sulle riaperture: "Battersi per aprire significa battersi per la sicurezza. Lo stop and go produce un danno ancora maggiore rispetto alla ...Cambiare passo. È la richiesta emersa e avanzata nel corso di un tavolo tematico promosso dal Partito democratico al quale ha partecipato Sandra Zampa, responsabile sanità della segreteria nazionale ...Venerdì 16 aprile alle 21, Articolo 1 di Tortona ricorderà i dieci anni dalla scomparsa di Enrico Bellone, con una serata sul tema “La scienza negata. Il difficile dialogo tra scienziati e decisori po ...