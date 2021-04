San Marino, la Repubblica del compromesso vaccinale (Di martedì 13 aprile 2021) San Marino è la Repubblica del compromesso vaccinale. Dalla fine di febbraio ai 33 mila residenti vengono somministrati il vaccino russo Sputnik e quello statunitense Pfizer. I governanti del monte Titano si erano visti costretti a chiedere aiuto a Mosca per il ritardo dell’Italia nell’invio delle dosi concordate. Esiste un precedente in proposito, datato 1958, legato all’epidemia di poliomielite. Di fronte alle difficoltà di approvvigionamento in ltalia del vaccino, San Marino in quella circostanza chiese aiuto alle autorità degli Stati Uniti che nel giro di una settimana disposero l’invio di 2600 dosi di vaccino Salk, completamente gratuite, trasportate da mezzi aerei dell’esercito statunitense. I vincoli di amicizia tra la piccola Repubblica e la terra di Putin risalgono ai tempi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 aprile 2021) Sanè ladel. Dalla fine di febbraio ai 33 mila residenti vengono somministrati il vaccino russo Sputnik e quello statunitense Pfizer. I governanti del monte Titano si erano visti costretti a chiedere aiuto a Mosca per il ritardo dell’Italia nell’invio delle dosi concordate. Esiste un precedente in proposito, datato 1958, legato all’epidemia di poliomielite. Di fronte alle difficoltà di approvvigionamento in ltalia del vaccino, Sanin quella circostanza chiese aiuto alle autorità degli Stati Uniti che nel giro di una settimana disposero l’invio di 2600 dosi di vaccino Salk, completamente gratuite, trasportate da mezzi aerei dell’esercito statunitense. I vincoli di amicizia tra la piccolae la terra di Putin risalgono ai tempi ...

Advertising

repubblica : Covid, inchiesta mascherine cinesi e Arcuri indagato per peculato: ora è caccia ai soldi nascosti a San Marino - fattoquotidiano : Arriva fino a San Marino la caccia ai soldi delle provvigioni dei mediatori per l’acquisto, a marzo 2020, da parte… - JuventusFCYouth : Successo 6?-0? per le ragazze della nostra #Under19 Femminile ?? San Marino ???? I GOL: ?????? Pfattner, ?? Ippolit… - masterx_iulm : ????San Marino prova a tornare alla normalità con riaperture graduali di ogni attività, compresi ristoranti teatri, c… - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: San Marino, la Repubblica del compromesso vaccinale -