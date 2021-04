Salvini | Lega al governo finché serve | sarà un' estate da boom

(Di martedì 13 aprile 2021) "Noi siamo alper rimanerci, ma non per il gusto di stare al. Stiamo lavorando a un'daeconomico, da anni '50 per intenderci, un'post - bellica che sia l'inizio di ...

Advertising

SkyTG24 : “Stiamo lavorando a un'estate da boom economico, un'estate post bellica. Che sia l'inizio di un Rinascimento social… - borghi_claudio : @mm1064 Basta chiedere. L'idea del vaccino obbligatorio per i sanitari è venuta a Forza Italia (Pdl Ronzulli) e ha… - fattoquotidiano : Fassina: “Salvini attacca Speranza? La Lega ora è al governo. È insopportabile avere pagliacci che fanno due parti… - spicciar : #Copasir, #5G e Usa. @matteosalvinimi spiega a @formichenews i piani della @LegaSalvini - formichenews : #Copasir? 'Azzeriamo tutto. Si dimettano tutti i componenti, allo stesso giorno e alla stessa ora. Noi siamo pronti… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Lega

Formiche.net

Lo ha affermato il segretario della, Matteo, alla Camera nel corso della presentazione del libro "Salute o libertà: un dilemma filosofico" (Rubettino 2021) del professor Corrado Ocone, ......scelta del presidente del Consiglio spetta al presidente della repubblica e la pretesa dialla premiership passerà di lì, indipendentemente da chi ha preso più voti, se il leader della...Roma, 13 apr. (askanews) - 'Noi siamo al governo per rimanerci, ma non per il gusto di stare al governo. Stiamo lavorando a un'estate da ...16:12:20 “Il rincaro di quasi il 700% dei canoni demaniali contenuto nel Decreto Agosto è una mazzata micidiale per migliaia di italiani, che sta affondando centinaia di aziende ittiche e di imprese t ...